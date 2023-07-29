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01
Renklerin ressamı: Vincent Van Gogh kimdir?
00:00
29 Temmuz 2023
Yaşamı boyunca, eserleri bir başarısızlıklar silsilesi olarak görülen Van Gogh'a meczup gözüyle bakıldı. Belki anlaşılamadı ya da anlatamadı. Birçok büyük sanatçı gibi sonradan ün kazanarak geliştirdiği resim üslubuyla fovistler ve Alman dışavurumcuları etkileyerek özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren popülerleşmeye başladı.
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03
Anthony Burgess kimdir?
00:56
29 Kasım 2024
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06
Audrey Hepburn kimdir?
04:19
29 Kasım 2024
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07
Fahreddin Paşa: Medine'yi savunan 'Çöl Kaplanı'
01:51
29 Kasım 2024
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08
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09
Faruk Nafiz Çamlıbel kimdir?
00:00
29 Kasım 2024
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10
Mahmud Derviş kimdir?
00:00
29 Kasım 2024
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13
Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel kimdir?
00:00
29 Kasım 2024
Bugüne kadar vatanımız için nice yiğitler #şehadet şerbetini içti. Kimileri gövdelerini siper etti amansız namlulara, nicelerine hain pusular kuruldu. Şanlı al bayrağımız özgürce dalgalansın diye nice bedeller ödendi. Bu mücadeleleri veren mücahitlerimizden biri de İlk hava şehidimiz Cengiz Topel idi...
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15
Sadık Ahmet kimdir?
00:00
29 Kasım 2024
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16
Mustafa Kemal Atatürk kimdir?
00:00
29 Kasım 2024
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22
III. Murad Kimdir?
02:10
29 Kasım 2024
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24
Fethi Gemuhluoğlu Kimdir?
02:59
29 Kasım 2024
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25
İlk Türk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale kimdir?
02:50
29 Kasım 2024
Yasağa ve baskılara rağmen ismini tarihin sayfalarına yazdıran Afife Jale, Eliza Binemeciyan adlı yabancı bir oyuncunun yurt dışına kaçması ile “Yamalar” adlı oyunda Emel rolünü almıştır. Gösterdiği üstün performansıyla izleyenleri büyüleyen Afife, bu oyunda Jale takma ismini kullanmış ve böylece hayatımıza Afife Jale olarak girmiştir. İşte ilk Türk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale’nin trajik hayatı…
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30
Nuri Pakdil kimdir?
00:00
29 Kasım 2024
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31
Safiye Ali Kimdir?
00:00
29 Kasım 2024
Hayatını halka adamış bir doktor olan Safiye Ali, Süt Damlası ve Kızılay Kadın Merkezi'nde çeşitli gönüllü çalışmalarda bulunmuştu... Kadınları emzirmeye teşvik ederek yetersiz beslenen çocukların sağlıklı beslenebilmeleri için eğitimler düzenlemeye odaklıydı. İşte Safiye Ali'nin fedakarlık ve başarı dolu hayat hikayesi
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32
Özkan Uğur Kimdir?
02:45
29 Kasım 2024
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33
İlhan İrem Kimdir?
02:36
29 Kasım 2024
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