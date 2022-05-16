Türkü Dosyası

Sanat 2 Bölüm | 35:10 2 Bölüm | 35:10

Anadolu'nun bütün yüreklerini birleştiren türkülerin hikayesi bu çalma listesinde...Türkü deyince aklımıza gelen önemli şahsiyetlere ait eserlerin nasıl bestelendiğini anlattığımız podcastleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.