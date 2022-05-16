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7/24 Dinle Kültür&Sanat Sanat Türkü Dosyası
Türkü Dosyası

Türkü Dosyası

Sanat

2 Bölüm | 35:10
Anadolu'nun bütün yüreklerini birleştiren türkülerin hikayesi bu çalma listesinde...Türkü deyince aklımıza gelen önemli şahsiyetlere ait eserlerin nasıl bestelendiğini anlattığımız podcastleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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