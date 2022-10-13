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Film Şeridi
PODCAST
Film Şeridi
Sinema
Farklı tarzlarda filmlerin hem konularının incelendiği hem de vermek istediği mesajların anlatıldığı Film Şeridi podcastini istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin!
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01
Parasite
06:29
13 Ekim 2022
Parasite filmi ne anlatıyor?
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