×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Kültür&Sanat Tarihten İzler Aspendos Antik Kenti
Aspendos Antik Kenti

Aspendos Antik Kenti

Tarihten İzler

4 Bölüm | 10:25
Tiyatrosuyla meşhur ünlü Aspendos antik kentinin, tarihçesini, kalıntılarını ve mimari yapısını dinleyebileceğin çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Aspendos antik kenti kalıntıları

7/24 Dinle 02:18
02

Aspendos antik tiyatrosu

7/24 Dinle 03:38
03

Aspendos antik kenti tarihçesi

7/24 Dinle 02:25
04

Aspendos antik kenti mimarisi

7/24 Dinle 02:04
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Elhamra Sarayı
Efes Antik Kenti
Petra Antik Kenti
Gize Piramitleri
Göbekli Tepe
Hierapolis
Perge Antik Kenti

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı