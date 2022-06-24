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Kültür&Sanat
Tarihten İzler
Patara Antik Kenti
Patara Antik Kenti
Tarihten İzler
4 Bölüm | 10:26
Hititçede "Patar" olarak bilinen Patara antik kentinin; arkaik yapılarını ve kentin önemi hakkında bilgi sahibi olabileceğin çalma listesi...
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Likya Uygarlığı
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Patara antik kenti arkaik yapıları
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Patara Antik Kenti
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