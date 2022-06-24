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7/24 Dinle Kültür&Sanat Tarihten İzler Patara Antik Kenti
Patara Antik Kenti

Patara Antik Kenti

Tarihten İzler

4 Bölüm | 10:26
Hititçede "Patar" olarak bilinen Patara antik kentinin; arkaik yapılarını ve kentin önemi hakkında bilgi sahibi olabileceğin çalma listesi...
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