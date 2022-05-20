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7/24 Dinle Kültür&Sanat Tarihten İzler Perge Antik Kenti
Perge Antik Kenti

Perge Antik Kenti

Tarihten İzler

4 Bölüm | 16:00
Perge'nin Roma Dönemi'ndeki önemi ve Büyük İskender'in Perge'ye gelişi gibi Perge ile ilgili pek çok tarihi bilgiye sahip olabileceğin çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hitit İmparatorluğu Dönemi ve Büyük İskender’in şehre gelişi

7/24 Dinle 06:03
02

Roma dönemi ve Perge

7/24 Dinle 04:10
03

Şehrin kalıntıları

7/24 Dinle 02:54
04

Perge tiyatrosu

7/24 Dinle 02:53
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