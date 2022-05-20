Perge Antik Kenti

Tarihten İzler 4 Bölüm | 16:00 4 Bölüm | 16:00

Perge'nin Roma Dönemi'ndeki önemi ve Büyük İskender'in Perge'ye gelişi gibi Perge ile ilgili pek çok tarihi bilgiye sahip olabileceğin çalma listesi...