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Kültür&Sanat
Tarihten İzler
Perge Antik Kenti
Perge Antik Kenti
Tarihten İzler
4 Bölüm | 16:00
Perge'nin Roma Dönemi'ndeki önemi ve Büyük İskender'in Perge'ye gelişi gibi Perge ile ilgili pek çok tarihi bilgiye sahip olabileceğin çalma listesi...
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01
Hitit İmparatorluğu Dönemi ve Büyük İskender’in şehre gelişi
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06:03
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02
Roma dönemi ve Perge
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04:10
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03
Şehrin kalıntıları
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02:54
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04
Perge tiyatrosu
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02:53
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