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7/24 Dinle Kültür&Sanat Tarihten İzler Pompeii AntiK Kenti
Pompeii AntiK Kenti
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Pompeii AntiK Kenti

Tarihten İzler

Vezüv yanardağının patlamasıyla birlikte şehir alevler altında kalıyor ve tüflerle kaplı bu şehir 1700 yıl boyunca sessizliğe gömülüyor. Ta ki 1748 yılında tesadüfen keşfedilene kadar...
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