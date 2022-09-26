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Kültür&Sanat
Tarihten İzler
Pompeii AntiK Kenti
PODCAST
Pompeii AntiK Kenti
Tarihten İzler
Vezüv yanardağının patlamasıyla birlikte şehir alevler altında kalıyor ve tüflerle kaplı bu şehir 1700 yıl boyunca sessizliğe gömülüyor. Ta ki 1748 yılında tesadüfen keşfedilene kadar...
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01
Vezüv yanardağı tarihi
01:27
26 Eylül 2022
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02
Zamanın durduğu şehir: Pompeii
01:49
26 Eylül 2022
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03
Pompeii Antik Kenti Kalıntıları
04:12
26 Eylül 2022
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04
Pompeii antik kentinin hikayesi
00:00
26 Eylül 2022
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