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7/24 Dinle Kültür&Sanat Türkü Dosyası Türkü Dosyası_
Türkü Dosyası

Türkü Dosyası

Türkü Dosyası

1 Bölüm | 15:00
Anadolu'nun bütün yüreklerini birleştiren türkülerin hikayesi bu çalma listesinde...Türkü deyince aklımıza gelen önemli şahsiyetlere ait eserlerin nasıl bestelendiğini anlattığımız podcastleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.
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Türkü Dolu Anadolu Türkü Dosyası | 1. Bölüm

Muhit Dergi 15:00
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