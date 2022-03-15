Türkü Dosyası

Türkü Dosyası 1 Bölüm | 15:00 1 Bölüm | 15:00

Anadolu'nun bütün yüreklerini birleştiren türkülerin hikayesi bu çalma listesinde...Türkü deyince aklımıza gelen önemli şahsiyetlere ait eserlerin nasıl bestelendiğini anlattığımız podcastleri istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin.