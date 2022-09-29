PODCAST

Attila İlhan

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nın önemli isimlerinden olan Attila İlhan Maviciler akımı öncülüğünde birçok türde eserler verdi. Ben Sana Mecburum, Ayrılık Sevdaya Dahil ve Üçüncü Şahsın Şiiri gibi etkileyici şiirler yazdı. İşte döneminden bugüne kadar insanları kalemiyle etkileyen Attila İlhan'ın hayatını ve eserlerini dinleyebileceğiniz podcastler...