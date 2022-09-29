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03
Attila İlhan'ın edebi kişiliği
03:12
29 Eylül 2022
Cumhuriyet dönemi’nin önemli edebiyatçılarından olan Attila İlhan roman yazarı, şair ve senaristtir. Dönemindeki edebiyat akımlarına katılmak istemeyen Attila İlhan kendi tarzında yazılar yazmış ve Mavi Akımının öncüsü olmuştur. Attila İlhan'ın edebi bakış açısını istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin...
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04
Attila İlhan ve Aysel Git Başımdan
03:33
29 Eylül 2022
Attila İlhan’ın 1955 yılında yayımlanan Bela Çiçeği isimli kitabındaki bir şiirdir Aysel Git Başımdan… En romantik şiirlerinden biri olan Aysel Git Başımdan kendinden sonraki âşıkların hislerine de tercüman olmuş, günümüze kadar ününü devam ettirmiştir. Ümitsiz bir aşkı konu alan Aysel Git Başımdan şiirinin incelemesini buradan dinleyebilirsin...
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05
Attila İlhan ve Ben Sana Mecburum
03:29
29 Eylül 2022
Attila İlhan’ın 1960 yılında yayımladığı Ben Sana Mecburum kitabıyla aynı isme sahip şiir, sevgiliye duyulan bağlılığı işlemektedir. Sevdiği kadından ayrılan şair hiçbir şeyin eski güzelliğinde olmadığını ve sevdiğine mecbur olduğunu anlatmaktadır. Ben Sana Mecburum şiirinin incelemesini buradan dinleyebilirsin...
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