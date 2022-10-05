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02
Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiirleri ve sözleri
04:59
05 Ekim 2022
Cahit Sıtkı Tarancı Fransız şairlerinden etkilenmiş, bazı şiirlerinde serbest ölçüyü denemiş ve Garip Akımının kurallarına uymaya çalışmıştır. Zamanla kendine has bir tarz oluşturmuş uyum ve biçimi gözeten, duygulu şiirler yazmıştır. İçeriklerinde genel olarak yalnızlık ve ölüm temalarını işleyen Cahit Sıtkı’nın şiirlerinden alıntıları ve sözleri buradan dinleyebilirsin...
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03
Cahit Sıtkı Tarancı'nın edebi kişiliği
01:41
05 Ekim 2022
Lisedeyken edebiyat dünyasına giren ve şiirler yazmaya başlayan Cahit Sıtkı Tarancı, şiirin yanında deneme, mektup ve hikaye türünde de eserler yazmıştır. Bu türlerde pek fazla başarılı olamasa da şiir türünde döneminin en çok okunan şairleri arasındadır. Otuz Beş Yaş şiiriyle şiir yarışmasında birincilik ödülü kazanan ve ölüm şairi olarak anılmaya başlayan Cahit Sıtkı'nın edebi kişiliğini buradan dinleyebilirsin...
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04
Cahit Sıtkı Tarancı ve 35 Yaş şiiri
03:41
05 Ekim 2022
Cahit Sıtkı, genel olarak 35 yaş şiiriyle anılmış ve hatta bu şiiri yazması sebebiyle ona ölüm şairi lakabı takılmıştır. Normalde şiirlerinde başka nesnelerden, doğadan, sevgililerinden ya da bilinmezden bahsederken bu şiirinde kendinden ve zaman geçtikçe nasıl değiştiğinden bahsetmiştir. 35 Yaş şiirini ve incelemesini buradan dinleyebilirsin...
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