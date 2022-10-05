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7/24 Dinle Kültür&Sanat Usta İşi Edebiyat Cahit Sıtkı Tarancı
Cahit Sıtkı Tarancı
PODCAST

Cahit Sıtkı Tarancı

Usta İşi Edebiyat

Cumhuriyet Dönemi şairlerinden Cahit Sıtkı Tarancı, şiir, hikaye ve deneme türünde eserler verdi. Hece ölçüsünü reddedip kendine özgü bir tarz benimseyerek şiirlerini yazdı. İşte "Ölüm Şairi" olarak anılan Cahit Sıtkı Tarancı'nin hayatını ve eserlerini dinleyebileceğin podcastler...
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