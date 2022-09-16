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02
Necip Fazıl Kısakürek şiirleri ve sözleri
05:01
16 Eylül 2022
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03
Necip Fazıl'ın şiir anlayışı
02:18
16 Eylül 2022
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04
Necip Fazıl ile Kaldırımlar
03:59
16 Eylül 2022
Necip Fazıl Kısakürek’in en önemli eserlerinden biri Kaldırımlar şiiridir. 8 kıtadan oluşan Kaldırımlar şiiri yalnız yürüyen bir adamın psikolojisini anlatır. Yalnızlığın işlendiği ve diğer şiirlerine göre daha gerçekçi bir anlatım tercih ettiği Kaldırımlar şiirini ve incelemesini buradan dinleyebilirsin...
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