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7/24 Dinle Kültür&Sanat Usta İşi Edebiyat Necip Fazıl Kısakürek
Necip Fazıl Kısakürek
PODCAST

Necip Fazıl Kısakürek

Usta İşi Edebiyat

Necip Fazıl, eserlerini güçlü bir teknik anlatımla yazmış, şiirlerinde materyalist dünya görüşüne karşı mistik konuları benimsemiştir. Kulağa hoş gelen lirik yapısını eserlerinde okuyucuya hissettirmiştir. İşte Necip Fazıl'ın hayatını ve eserlerini dinleyebileceğin podcastler...
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