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Rasim Özdenören
Usta İşi Edebiyat
Usta kalem Rasim Özdenören'in hayatını ve eserlerini dinleyebileceğin podcastler...
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01
Anlatı Ustası Rasim Özdenören
11:46
28 Şubat 2025
"Yenilikçi tavrı ve tarzı ile kendisinden sonra gelen, ardından yetişen yeni kuşak hikayecilere yol açan bir kılavuz vazifesi gördü." Şakir Kurtulmuş'un kaleminden "Anlatı Ustası Rasim Özdenören" adlı yazısı...
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02
Aşkla Yazmak
05:43
28 Şubat 2025
"Rasim Özdenören, bizi hakikate davet eden, zihnimizi arındıran, İslami hayatın değerlerini günümüze taşıyan sanat ve düşünce insanıdır." Arif Ay'ın kaleminden "Aşkla Yazmak" adlı yazısı...
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03
Ges Geldi Hayat
00:00
28 Şubat 2025
Rasim Özdenören, türler arası geçişkenliği kimseye aldırmadan gönlünce ortaya koymuş biri. Yıldız Ramazanoğlu'nun kaleme aldığı "Ges Geldi Hayat" adlı yazısı...
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