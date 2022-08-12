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Kültür&Sanat
Usta İşi Edebiyat
Turgut Uyar
Turgut Uyar
Usta İşi Edebiyat
5 Bölüm | 16:42
Turgut Uyar, insan duygularını şiirlerine yansıtan İkinci Yeni şairlerinden biridir. Arz-ı Hal, Türkiyem, Göğe Bakma Durağı gibi şiirler yazmıştır. İşte bizi göğe baktıran şair Turgut Uyar'ın hayatını ve eserlerini dinleyebileceğin podcastler...
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01
Turgut Uyar'ın hayatı
Usta İşi Edebiyat | Turgut Uyar 1. Bölüm
7/24 Dinle
04:08
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02
Turgut Uyar'ın şiirlerinde aşk
Usta İşi Edebiyat | Turgut Uyar 2. Bölüm
7/24 Dinle
02:27
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03
Turgut Uyar ile Göğe Bakma Durağı
Usta İşi Edebiyat | Turgut Uyar 3. Bölüm
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02:11
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04
Turgut Uyar'ın en güzel sözleri
Usta İşi Edebiyat | Turgut Uyar 4. Bölüm
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04:15
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05
Turgut Uyar'ın şiirlerinden alıntılar
Usta İşi Edebiyat | Turgut Uyar 5. Bölüm
7/24 Dinle
03:41
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