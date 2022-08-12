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7/24 Dinle Kültür&Sanat Usta İşi Edebiyat Turgut Uyar
Turgut Uyar

Turgut Uyar

Usta İşi Edebiyat

5 Bölüm | 16:42
Turgut Uyar, insan duygularını şiirlerine yansıtan İkinci Yeni şairlerinden biridir. Arz-ı Hal, Türkiyem, Göğe Bakma Durağı gibi şiirler yazmıştır. İşte bizi göğe baktıran şair Turgut Uyar'ın hayatını ve eserlerini dinleyebileceğin podcastler...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Turgut Uyar'ın hayatı Usta İşi Edebiyat | Turgut Uyar 1. Bölüm

7/24 Dinle 04:08
02

Turgut Uyar'ın şiirlerinde aşk Usta İşi Edebiyat | Turgut Uyar 2. Bölüm

7/24 Dinle 02:27
03

Turgut Uyar ile Göğe Bakma Durağı Usta İşi Edebiyat | Turgut Uyar 3. Bölüm

7/24 Dinle 02:11
04

Turgut Uyar'ın en güzel sözleri Usta İşi Edebiyat | Turgut Uyar 4. Bölüm

7/24 Dinle 04:15
05

Turgut Uyar'ın şiirlerinden alıntılar Usta İşi Edebiyat | Turgut Uyar 5. Bölüm

7/24 Dinle 03:41
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