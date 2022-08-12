Turgut Uyar

Usta İşi Edebiyat 5 Bölüm | 16:42 5 Bölüm | 16:42

Turgut Uyar, insan duygularını şiirlerine yansıtan İkinci Yeni şairlerinden biridir. Arz-ı Hal, Türkiyem, Göğe Bakma Durağı gibi şiirler yazmıştır. İşte bizi göğe baktıran şair Turgut Uyar'ın hayatını ve eserlerini dinleyebileceğin podcastler...