×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Kültür&Sanat Üstadların Hikayesi Evliya Çelebi
Evliya Çelebi

Evliya Çelebi

Üstadların Hikayesi

3 Bölüm | 09:58
Ömrünün 50 yılını seyahat etmekle geçiren Evliya Çelebi'nin hayatı ve kişiliği hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz podcastler...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Evliya Çelebi kimdir? Üstadların Hikayesi | Evliya Çelebi 1. Bölüm

7/24 Dinle 03:28
02

Evliya Çelebi nasıl biriydi? Üstadların Hikayesi | Evliya Çelebi 2. Bölüm

7/24 Dinle 01:06
03

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi Üstadların Hikayesi | Evliya Çelebi 3. Bölüm

7/24 Dinle 05:24
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Sezai Karakoç
Yunus Emre
Mehmet Akif Ersoy
Neşet Ertaş
Necip Fazıl Kısakürek
Piri Reis
Hezarfen Ahmed Çelebi

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı