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Kültür&Sanat
Üstadların Hikayesi
Evliya Çelebi
Evliya Çelebi
Üstadların Hikayesi
3 Bölüm | 09:58
Ömrünün 50 yılını seyahat etmekle geçiren Evliya Çelebi'nin hayatı ve kişiliği hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz podcastler...
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01
Evliya Çelebi kimdir?
Üstadların Hikayesi | Evliya Çelebi 1. Bölüm
7/24 Dinle
03:28
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02
Evliya Çelebi nasıl biriydi?
Üstadların Hikayesi | Evliya Çelebi 2. Bölüm
7/24 Dinle
01:06
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03
Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi
Üstadların Hikayesi | Evliya Çelebi 3. Bölüm
7/24 Dinle
05:24
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