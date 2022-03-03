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7/24 Dinle Kültür&Sanat Üstadların Hikayesi Hezarfen Ahmed Çelebi
Hezarfen Ahmed Çelebi

Hezarfen Ahmed Çelebi

Üstadların Hikayesi

3 Bölüm | 07:55
Müslüman Türk bilgini Hezârfen Ahmet Çelebi'nin hayatı hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz podcastler...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hezarfen Ahmed Çelebi kimdir? Üstadların Hikayesi | Hezarfen Ahmed Çelebi 1. Bölüm

7/24 Dinle 02:51
02

Hezarfen Ahmet Çelebi'nin uçuş hikayesi Üstadların Hikayesi | Hezarfen Ahmed Çelebi 2. Bölüm

7/24 Dinle 03:45
03

Hezarfen Ahmet Çelebi neden sürgün edildi? Üstadların Hikayesi | Hezarfen Ahmed Çelebi 3. Bölüm

7/24 Dinle 01:19
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