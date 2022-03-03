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Kültür&Sanat
Üstadların Hikayesi
Hezarfen Ahmed Çelebi
Hezarfen Ahmed Çelebi
Üstadların Hikayesi
3 Bölüm | 07:55
Müslüman Türk bilgini Hezârfen Ahmet Çelebi'nin hayatı hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz podcastler...
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01
Hezarfen Ahmed Çelebi kimdir?
Üstadların Hikayesi | Hezarfen Ahmed Çelebi 1. Bölüm
7/24 Dinle
02:51
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02
Hezarfen Ahmet Çelebi'nin uçuş hikayesi
Üstadların Hikayesi | Hezarfen Ahmed Çelebi 2. Bölüm
7/24 Dinle
03:45
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03
Hezarfen Ahmet Çelebi neden sürgün edildi?
Üstadların Hikayesi | Hezarfen Ahmed Çelebi 3. Bölüm
7/24 Dinle
01:19
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