×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Kültür&Sanat Üstadların Hikayesi Mimar Sinan
Mimar Sinan

Mimar Sinan

Üstadların Hikayesi

3 Bölüm | 24:05
Hayatı boyunca toplamda 375 eser bırakan Başmimar Koca Sinan'ın hayatı hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz podcastler...
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Mimar Sinan kimdir? Üstadların Hikayesi | Mimar Sinan 1. Bölüm

7/24 Dinle 04:38
02

Mimar Sinan'ın en önemli eserleri ve kısa hikayeleri Üstadların Hikayesi | Mimar Sinan 2. Bölüm

7/24 Dinle 17:17
03

Mimar Sinan hiç evlendi mi? Özel hayatı ile Mimar Sinan Üstadların Hikayesi | Mimar Sinan 3. Bölüm

7/24 Dinle 02:10
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Sezai Karakoç
Yunus Emre
Mehmet Akif Ersoy
Neşet Ertaş
Necip Fazıl Kısakürek
Piri Reis
Hezarfen Ahmed Çelebi
Evliya Çelebi
Nuri Pakdil
;

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı