×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Kültür&Sanat
Üstadların Hikayesi
Mimar Sinan
Mimar Sinan
Üstadların Hikayesi
3 Bölüm | 24:05
Hayatı boyunca toplamda 375 eser bırakan Başmimar Koca Sinan'ın hayatı hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz podcastler...
DİNLE
TAKİP ET
Bölüm
Kaynak
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Mimar Sinan kimdir?
Üstadların Hikayesi | Mimar Sinan 1. Bölüm
7/24 Dinle
04:38
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
02
Mimar Sinan'ın en önemli eserleri ve kısa hikayeleri
Üstadların Hikayesi | Mimar Sinan 2. Bölüm
7/24 Dinle
17:17
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
03
Mimar Sinan hiç evlendi mi? Özel hayatı ile Mimar Sinan
Üstadların Hikayesi | Mimar Sinan 3. Bölüm
7/24 Dinle
02:10
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
...
KAPAT
**
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git