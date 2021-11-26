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7/24 Dinle Kültür&Sanat Üstadların Hikayesi Necip Fazıl Kısakürek
Necip Fazıl Kısakürek

Necip Fazıl Kısakürek

4 Bölüm | 01:02:00

Türk düşünce hayatına birçok eser ve fikir bırakan Necip Fazıl'ın hayatı hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz podcastler...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Necip Fazıl'ın şiirlerinde buhran

Muhit Dergi 17:57
02

Necip Fazıl'da şehir ve insan

Muhit Dergi 12:27
03

Geleneğin dirilişi

Muhit Dergi 05:17
04

Necip Fazıl'ın "esma-ı nebi"si

Muhit Dergi 26:19

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