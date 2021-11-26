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Kültür&Sanat
Üstadların Hikayesi
Necip Fazıl Kısakürek
Necip Fazıl Kısakürek
4 Bölüm | 01:02:00
Türk düşünce hayatına birçok eser ve fikir bırakan Necip Fazıl'ın hayatı hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz podcastler...
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01
Necip Fazıl'ın şiirlerinde buhran
Muhit Dergi
17:57
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02
Necip Fazıl'da şehir ve insan
Muhit Dergi
12:27
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03
Geleneğin dirilişi
Muhit Dergi
05:17
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04
Necip Fazıl'ın "esma-ı nebi"si
Muhit Dergi
26:19
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