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Kültür&Sanat
Üstadların Hikayesi
Nuri Pakdil
Nuri Pakdil
Üstadların Hikayesi
7 Bölüm | 02:18:16
Kalbi Kudüs için atan ve benzersiz cümleleriyle edebiyatımızda önemli bir yere sahip olan Nuri Pakdil'in hayatı hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz podcastler...
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01
Kudüs'ü yaşayan yazar Nuri Pakdil
Üstadların Hikayesi | Nuri Pakdil 1. Bölüm
Muhit Dergi
18:49
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02
Nuri Pakdil'in düşünce dünyası
Üstadların Hikayesi | Nuri Pakdil 2. Bölüm
Muhit Dergi
11:02
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03
Dergi, kitap, yazmak ve Nuri Pakdil
Üstadların Hikayesi | Nuri Pakdil 3. Bölüm
Muhit Dergi
45:00
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04
Paris'te kiremit rengi kaşkolun faydaları
Üstadların Hikayesi | Nuri Pakdil 4. Bölüm
Muhit Dergi
20:50
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05
Nuri Pakdil'de eylem, sanat ve mesuliyet bilinci
Üstadların Hikayesi | Nuri Pakdil 5. Bölüm
Muhit Dergi
09:21
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06
Nuri Pakdil ve Dünya Edebiyatı
Üstadların Hikayesi | Nuri Pakdil 6. Bölüm
Muhit Dergi
20:44
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07
Nuri Pakdil şiiri üzerine notlar
Üstadların Hikayesi | Nuri Pakdil 7. Bölüm
Muhit Dergi
12:30
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