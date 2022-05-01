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7/24 Dinle Kültür&Sanat Üstadların Hikayesi Nuri Pakdil
Nuri Pakdil

Nuri Pakdil

Üstadların Hikayesi

7 Bölüm | 02:18:16
Kalbi Kudüs için atan ve benzersiz cümleleriyle edebiyatımızda önemli bir yere sahip olan Nuri Pakdil'in hayatı hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz podcastler...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kudüs'ü yaşayan yazar Nuri Pakdil Üstadların Hikayesi | Nuri Pakdil 1. Bölüm

Muhit Dergi 18:49
02

Nuri Pakdil'in düşünce dünyası Üstadların Hikayesi | Nuri Pakdil 2. Bölüm

Muhit Dergi 11:02
03

Dergi, kitap, yazmak ve Nuri Pakdil Üstadların Hikayesi | Nuri Pakdil 3. Bölüm

Muhit Dergi 45:00
04

Paris'te kiremit rengi kaşkolun faydaları Üstadların Hikayesi | Nuri Pakdil 4. Bölüm

Muhit Dergi 20:50
05

Nuri Pakdil'de eylem, sanat ve mesuliyet bilinci Üstadların Hikayesi | Nuri Pakdil 5. Bölüm

Muhit Dergi 09:21
06

Nuri Pakdil ve Dünya Edebiyatı Üstadların Hikayesi | Nuri Pakdil 6. Bölüm

Muhit Dergi 20:44
07

Nuri Pakdil şiiri üzerine notlar Üstadların Hikayesi | Nuri Pakdil 7. Bölüm

Muhit Dergi 12:30
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