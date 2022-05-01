Nuri Pakdil

Üstadların Hikayesi 7 Bölüm | 02:18:16 7 Bölüm | 02:18:16

Kalbi Kudüs için atan ve benzersiz cümleleriyle edebiyatımızda önemli bir yere sahip olan Nuri Pakdil'in hayatı hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz podcastler...