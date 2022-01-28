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7/24 Dinle Kültür&Sanat Üstadların Hikayesi Piri Reis
Piri Reis

Piri Reis

Üstadların Hikayesi

5 Bölüm | 10:45
Çizdiği haritayla dünya genelinde ünlenen Türk Amirali Piri Reis'in hayatı hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz podcastler...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Piri Reis kimdir? Üstadların Hikayesi | Piri Reis 1. Bölüm

7/24 Dinle 04:03
02

Piri Reis dünya haritasını nasıl yapmıştır? Üstadların Hikayesi | Piri Reis 2. Bölüm

7/24 Dinle 03:37
03

Piri Reis haritası şu an nerede? Üstadların Hikayesi | Piri Reis 3. Bölüm

7/24 Dinle 00:00
04

Piri Reis'in bilime katkıları nelerdir? Üstadların Hikayesi | Piri Reis 4. Bölüm

7/24 Dinle 00:00
05

Piri Reis neden idam edildi? Üstadların Hikayesi | Piri Reis 5. Bölüm

7/24 Dinle 03:05
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