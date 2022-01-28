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Kültür&Sanat
Üstadların Hikayesi
Piri Reis
Piri Reis
Üstadların Hikayesi
5 Bölüm | 10:45
Çizdiği haritayla dünya genelinde ünlenen Türk Amirali Piri Reis'in hayatı hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz podcastler...
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01
Piri Reis kimdir?
Üstadların Hikayesi | Piri Reis 1. Bölüm
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04:03
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02
Piri Reis dünya haritasını nasıl yapmıştır?
Üstadların Hikayesi | Piri Reis 2. Bölüm
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03:37
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03
Piri Reis haritası şu an nerede?
Üstadların Hikayesi | Piri Reis 3. Bölüm
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00:00
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04
Piri Reis'in bilime katkıları nelerdir?
Üstadların Hikayesi | Piri Reis 4. Bölüm
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00:00
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05
Piri Reis neden idam edildi?
Üstadların Hikayesi | Piri Reis 5. Bölüm
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03:05
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