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Kur'an-ı Kerim
Aşr-ı Şerif
Abdullatif Efe
Abdullatif Efe
Aşr-ı Şerif
5 Bölüm | 29:16
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Abdüllatif Efe'nin sesinden aşr-ı şerifler...
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Bölüm
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01
Nûr Suresi 34-35
(34. ila 35. ayetler)
Abdullatif Efe
06:07
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02
Nahl Suresi 125-128
(125. ila 128. ayetler)
Abdullatif Efe
05:17
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03
Kehf Suresi 45-49
(45. ila 49. ayetler)
Abdullatif Efe
07:29
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04
Fatır Suresi 27-30
(27. ila 30. ayetler)
Abdullatif Efe
06:01
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05
Cuma Suresi 9-11
(9. ila 11. ayetler)
Abdullatif Efe
04:22
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