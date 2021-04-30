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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Aşr-ı Şerif Adem Kemaneci
Adem Kemaneci

Adem Kemaneci

Aşr-ı Şerif

10 Bölüm | 01:29:04
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Adem Kemancı'nın sesinden aşr-ı şerifler...
DİNLE TAKİPTEN ÇIKAR Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tegâbün suresi 11-18 (11. ila 18. ayetler)

Adem Kemaneci 08:09
02

Tâhâ suresi 105-115 (105. ila 115. ayetler)

Adem Kemaneci 08:12
03

Mü'min 61-66 (61. ila 66. ayetler)

Adem Kemaneci 07:59
04

Mü'min 53-65 (53. ila 65. ayetler)

Adem Kemaneci 13:05
05

İsrâ suresi 70-77 (70. ila 77. ayetler)

Adem Kemaneci 07:46
06

Hicr suresi 1-15 (1. ila 15. ayetler)

Adem Kemaneci 09:05
07

Enfâl suresi 59-64 (59. ila 64. ayetler)

Adem Kemaneci 07:12
08

Enbiyâ suresi 83-93 (83. ila 93. ayetler)

Adem Kemaneci 12:56
09

En'am Suresi 159-163, Hucurât Suresi 10 (En'am Suresi 159. ila 163. ayetler ve Hucurât Suresi 10)

Adem Kemaneci 06:43
10

Âl-i İmrân Suresi 18-19, Tevbe 111 (Âl-i İmrân Suresi 18-19, Tevbe 111. ayet)

Adem Kemaneci 07:57
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