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Kur'an-ı Kerim
Aşr-ı Şerif
Adem Kemaneci
Adem Kemaneci
Aşr-ı Şerif
10 Bölüm | 01:29:04
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Adem Kemancı'nın sesinden aşr-ı şerifler...
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Bölüm
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01
Tegâbün suresi 11-18
(11. ila 18. ayetler)
Adem Kemaneci
08:09
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02
Tâhâ suresi 105-115
(105. ila 115. ayetler)
Adem Kemaneci
08:12
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03
Mü'min 61-66
(61. ila 66. ayetler)
Adem Kemaneci
07:59
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04
Mü'min 53-65
(53. ila 65. ayetler)
Adem Kemaneci
13:05
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05
İsrâ suresi 70-77
(70. ila 77. ayetler)
Adem Kemaneci
07:46
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06
Hicr suresi 1-15
(1. ila 15. ayetler)
Adem Kemaneci
09:05
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07
Enfâl suresi 59-64
(59. ila 64. ayetler)
Adem Kemaneci
07:12
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08
Enbiyâ suresi 83-93
(83. ila 93. ayetler)
Adem Kemaneci
12:56
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09
En'am Suresi 159-163, Hucurât Suresi 10
(En'am Suresi 159. ila 163. ayetler ve Hucurât Suresi 10)
Adem Kemaneci
06:43
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10
Âl-i İmrân Suresi 18-19, Tevbe 111
(Âl-i İmrân Suresi 18-19, Tevbe 111. ayet)
Adem Kemaneci
07:57
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