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Kur'an-ı Kerim
Aşr-ı Şerif
Ahmet Aybar
Ahmet Aybar
Aşr-ı Şerif
29 Bölüm | 05:09:06
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Ahmet Aybar'ın sesinden aşr-ı şerifler...
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01
Ahzâb Suresi 49-52
(49. ila 52. ayetler)
Ahmet Aybar
10:48
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02
Ahzâb Suresi 53-58
(53. ila 58. ayetler)
Ahmet Aybar
11:08
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03
Bakara Suresi 178-182
(178. ila 182. ayetler)
Ahmet Aybar
07:41
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04
Bakara Suresi 222-228
(222. ila 228. ayetler)
Ahmet Aybar
10:47
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05
Bakara Suresi 229-231
(229. ila 231. ayetler)
Ahmet Aybar
08:53
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06
Duhân Suresi 1-18
(1. ila 18. ayetler)
Ahmet Aybar
11:51
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07
Fetih Suresi 11-17
(11. ila 17. ayetler)
Ahmet Aybar
11:09
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08
Hadîd Suresi 1-6
(1. ila 6. ayetler)
Ahmet Aybar
06:29
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09
Hâkka Suresi 11-37
(11. ila 37. ayetler)
Ahmet Aybar
10:28
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10
Haşr Suresi 1-8
(1. ila 8. ayetler)
Ahmet Aybar
13:54
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