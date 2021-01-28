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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Aşr-ı Şerif Ahmet Aybar
Ahmet Aybar

Ahmet Aybar

Aşr-ı Şerif

29 Bölüm | 05:09:06
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Ahmet Aybar'ın sesinden aşr-ı şerifler...
DİNLE TAKİPTEN ÇIKAR Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ahzâb Suresi 49-52 (49. ila 52. ayetler)

Ahmet Aybar 10:48
02

Ahzâb Suresi 53-58 (53. ila 58. ayetler)

Ahmet Aybar 11:08
03

Bakara Suresi 178-182 (178. ila 182. ayetler)

Ahmet Aybar 07:41
04

Bakara Suresi 222-228 (222. ila 228. ayetler)

Ahmet Aybar 10:47
05

Bakara Suresi 229-231 (229. ila 231. ayetler)

Ahmet Aybar 08:53
06

Duhân Suresi 1-18 (1. ila 18. ayetler)

Ahmet Aybar 11:51
07

Fetih Suresi 11-17 (11. ila 17. ayetler)

Ahmet Aybar 11:09
08

Hadîd Suresi 1-6 (1. ila 6. ayetler)

Ahmet Aybar 06:29
09

Hâkka Suresi 11-37 (11. ila 37. ayetler)

Ahmet Aybar 10:28
10

Haşr Suresi 1-8 (1. ila 8. ayetler)

Ahmet Aybar 13:54
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