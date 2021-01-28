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Kur'an-ı Kerim
Aşr-ı Şerif
Ahmet Dinç
Ahmet Dinç
Aşr-ı Şerif
2 Bölüm | 15:20
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Ahmet Dinç'in sesinden aşr-ı şerifler...
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01
Fussilet Suresi 30-36
(30. ila 36. ayetler)
Ahmet Dinç
07:31
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02
İbrâhîm Suresi 35-40
(35. ila 40. ayetler)
Ahmet Dinç
07:49
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