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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Aşr-ı Şerif Ali Derman
Ali Derman

Ali Derman

Aşr-ı Şerif

14 Bölüm | 01:45:37
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Ali Derman'ın sesinden aşr-ı şerifler...
DİNLE TAKİPTEN ÇIKAR Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tevbe Suresi 38-42 (38. ila 42. ayetler)

Ali Derman 08:29
02

Tâhâ Suresi 105-115 (105. ila 115. ayetler)

Ali Derman 07:21
03

Ra’d Suresi 19-24 (19. ila 24. ayetler)

Ali Derman 06:42
04

Ra’d Suresi 1-5 (1. ila 5. ayetler)

Ali Derman 09:29
05

Nisâ Suresi 29-33 (29. ila 33. ayetler)

Ali Derman 07:15
06

Kehf Suresi 45-49 (45. ila 49. ayetler)

Ali Derman 06:47
07

Kamer Suresi 41-55 (41. ila 55. ayetler)

Ali Derman 07:27
08

İsrâ Suresi 11-15 (11. ila 15. ayetler)

Ali Derman 05:37
09

Hûd Suresi 36-43 (36. ila 43. ayetler)

Ali Derman 09:42
10

Hadîd Suresi 5-10 (5. ila 10. ayetler)

Ali Derman 07:57
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