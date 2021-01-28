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Kur'an-ı Kerim
Aşr-ı Şerif
Ali Derman
Ali Derman
Aşr-ı Şerif
14 Bölüm | 01:45:37
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Ali Derman'ın sesinden aşr-ı şerifler...
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01
Tevbe Suresi 38-42
(38. ila 42. ayetler)
Ali Derman
08:29
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02
Tâhâ Suresi 105-115
(105. ila 115. ayetler)
Ali Derman
07:21
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03
Ra’d Suresi 19-24
(19. ila 24. ayetler)
Ali Derman
06:42
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04
Ra’d Suresi 1-5
(1. ila 5. ayetler)
Ali Derman
09:29
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05
Nisâ Suresi 29-33
(29. ila 33. ayetler)
Ali Derman
07:15
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06
Kehf Suresi 45-49
(45. ila 49. ayetler)
Ali Derman
06:47
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07
Kamer Suresi 41-55
(41. ila 55. ayetler)
Ali Derman
07:27
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08
İsrâ Suresi 11-15
(11. ila 15. ayetler)
Ali Derman
05:37
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09
Hûd Suresi 36-43
(36. ila 43. ayetler)
Ali Derman
09:42
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10
Hadîd Suresi 5-10
(5. ila 10. ayetler)
Ali Derman
07:57
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