×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Aşr-ı Şerif Bilal Arpaguş
Bilal Arpaguş

Bilal Arpaguş

Aşr-ı Şerif

9 Bölüm | 59:31
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Bilal Arpaguş'un sesinden aşr-ı şerifler...
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Âl-i İmrân Suresi 10-13 (10. ila 13. ayetler)

Bilal Arpaguş 04:46
02

A'râf Suresi 127-129 (127. ila 129. ayetler)

Bilal Arpaguş 04:17
03

Bakara Suresi 80-86 (80. ila 86. ayetler)

Bilal Arpaguş 09:31
04

En'âm Suresi 95-100 (95. ila 100. ayetler)

Bilal Arpaguş 07:50
05

Hicr Suresi 16-25 (16. ila 25. ayetler)

Bilal Arpaguş 06:28
06

Hûd Suresi 77-83 (77. ila 83. ayetler)

Bilal Arpaguş 07:45
07

Kehf Suresi 50-53 (50. ila 53. ayetler)

Bilal Arpaguş 05:37
08

Mâide Suresi 51-54 (51. ila 54. ayetler)

Bilal Arpaguş 07:16
09

Tevbe Suresi 70-72 (70. ila 72. ayetler)

Bilal Arpaguş 06:01
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Ahmet Yüksel
Nurullah Çelebi
İbrahim Çakıllı
Hami Edis
Takdir Feriza
Nezir Asgar
Mustafa Şahin
Recep Yasan
Remzi Er
Siyamsuri Firdevs
Mehmet Emin Mülayim
Eyüp Erdim
Muhammed Mansur Sağır
Yunus Balcıoğlu
Hasan Lütfi Ramazanoğlu
Mustafa Giden
Adem Kemaneci
Ercan Kiraz
Mustafa Özcan Güneşdoğdu
Emrullah Akbaş

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı