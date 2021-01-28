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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Aşr-ı Şerif Bünyamin Topçuoğlu Aşr-ı Şerif
Bünyamin Topçuoğlu Aşr-ı Şerif

Bünyamin Topçuoğlu Aşr-ı Şerif

Aşr-ı Şerif

12 Bölüm | 01:24:41
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Bünyamin Topçuoğlu'nun sesinden aşr-ı şerifler...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şûrâ Suresi 1-9 (1. ila 9. ayetler)

Bünyamin Topçuoğlu 07:58
02

Ra’d Suresi 19-26 (19. ila 26. ayetler)

Bünyamin Topçuoğlu 08:51
03

Mücâdele Suresi 9-11 (9. ila 11. ayetler)

Bünyamin Topçuoğlu 05:23
04

Lokmân Suresi 12-19 (12. ila 19. ayetler)

Bünyamin Topçuoğlu 09:46
05

Kıyâmet Suresi 1-40 (1. ila 40. ayetler)

Bünyamin Topçuoğlu 11:34
06

Kehf Suresi 27-28 (27. ila 28. ayetler)

Bünyamin Topçuoğlu 03:55
07

İnfitâr Suresi 1-19 (1. ila 19. ayetler)

Bünyamin Topçuoğlu 06:33
08

Enfâl Suresi 45-47 (45. ila 47. ayetler)

Bünyamin Topçuoğlu 03:55
09

Enfâl Suresi 27-30 (27. ila 30. ayetler)

Bünyamin Topçuoğlu 04:54
10

Bakara Suresi 284-286 (284. ila 286. ayetler)

Bünyamin Topçuoğlu 07:00
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