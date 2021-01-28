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Kur'an-ı Kerim
Aşr-ı Şerif
Bünyamin Topçuoğlu Aşr-ı Şerif
Bünyamin Topçuoğlu Aşr-ı Şerif
Aşr-ı Şerif
12 Bölüm | 01:24:41
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Bünyamin Topçuoğlu'nun sesinden aşr-ı şerifler...
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01
Şûrâ Suresi 1-9
(1. ila 9. ayetler)
Bünyamin Topçuoğlu
07:58
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02
Ra’d Suresi 19-26
(19. ila 26. ayetler)
Bünyamin Topçuoğlu
08:51
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03
Mücâdele Suresi 9-11
(9. ila 11. ayetler)
Bünyamin Topçuoğlu
05:23
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04
Lokmân Suresi 12-19
(12. ila 19. ayetler)
Bünyamin Topçuoğlu
09:46
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05
Kıyâmet Suresi 1-40
(1. ila 40. ayetler)
Bünyamin Topçuoğlu
11:34
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06
Kehf Suresi 27-28
(27. ila 28. ayetler)
Bünyamin Topçuoğlu
03:55
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07
İnfitâr Suresi 1-19
(1. ila 19. ayetler)
Bünyamin Topçuoğlu
06:33
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08
Enfâl Suresi 45-47
(45. ila 47. ayetler)
Bünyamin Topçuoğlu
03:55
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09
Enfâl Suresi 27-30
(27. ila 30. ayetler)
Bünyamin Topçuoğlu
04:54
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10
Bakara Suresi 284-286
(284. ila 286. ayetler)
Bünyamin Topçuoğlu
07:00
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