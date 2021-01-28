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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Aşr-ı Şerif Doğan Temiz
Doğan Temiz

Doğan Temiz

Aşr-ı Şerif

11 Bölüm | 01:22:30
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Doğan Temiz'in sesinden aşr-ı şerifler...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yûnus Suresi 5-10 (5. ila 10. ayetler)

Doğan Temiz 07:56
02

Hucurât Suresi 14-18 (14. ila 18. ayetler)

Doğan Temiz 07:08
03

Hicr Suresi 85-99 (85. ila 99. ayetler)

Doğan Temiz 08:00
04

Hac Suresi 75-78 (75. ila 78. ayetler)

Doğan Temiz 07:10
05

Furkân Suresi 71-77 (71. ila 77. ayetler)

Doğan Temiz 05:21
06

Enfâl Suresi 20-28 (20. ila 28. ayetler)

Doğan Temiz 09:31
07

Beled Suresi Beled Suresi

Doğan Temiz 06:15
08

Bakara Suresi 137-141 (137. ila 141. ayetler)

Doğan Temiz 07:25
09

Bakara Suresi 21-26 (21. ila 26. ayetler)

Doğan Temiz 09:54
10

Ankebût Suresi 41-45 (41. ila 45. ayetler)

Doğan Temiz 06:50
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