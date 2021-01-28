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Kur'an-ı Kerim
Aşr-ı Şerif
Doğan Temiz
Doğan Temiz
Aşr-ı Şerif
11 Bölüm | 01:22:30
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Doğan Temiz'in sesinden aşr-ı şerifler...
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01
Yûnus Suresi 5-10
(5. ila 10. ayetler)
Doğan Temiz
07:56
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02
Hucurât Suresi 14-18
(14. ila 18. ayetler)
Doğan Temiz
07:08
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03
Hicr Suresi 85-99
(85. ila 99. ayetler)
Doğan Temiz
08:00
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04
Hac Suresi 75-78
(75. ila 78. ayetler)
Doğan Temiz
07:10
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05
Furkân Suresi 71-77
(71. ila 77. ayetler)
Doğan Temiz
05:21
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06
Enfâl Suresi 20-28
(20. ila 28. ayetler)
Doğan Temiz
09:31
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07
Beled Suresi
Beled Suresi
Doğan Temiz
06:15
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08
Bakara Suresi 137-141
(137. ila 141. ayetler)
Doğan Temiz
07:25
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09
Bakara Suresi 21-26
(21. ila 26. ayetler)
Doğan Temiz
09:54
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10
Ankebût Suresi 41-45
(41. ila 45. ayetler)
Doğan Temiz
06:50
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