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Kur'an-ı Kerim
Aşr-ı Şerif
Ercan Kiraz
Ercan Kiraz
Aşr-ı Şerif
9 Bölüm | 52:04
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Ercan Kiraz'ın sesinden aşr-ı şerifler...
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01
Zuhruf Suresi 81-89
(81. ila 89. ayetler)
Ercan Kiraz
06:33
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02
Şuarâ Suresi 1-9
(1. ila 9. ayetler)
Ercan Kiraz
05:27
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03
Ra'd Suresi 38-43
(38. ila 43. ayetler)
Ercan Kiraz
06:22
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04
Nahl Suresi
(22. ila 25. ayetler)
Ercan Kiraz
04:14
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05
Kehf Suresi 101-110
(101. ila 110. ayetler)
Ercan Kiraz
04:31
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06
İnfitâr Suresi 1-19
(11. ila 19. ayetler)
Ercan Kiraz
05:58
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07
Hâkka Suresi 38-52
(38. ila 52. ayetler)
Ercan Kiraz
05:15
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08
Enfâl Suresi 20-25
(20. ila 25. ayetler)
Ercan Kiraz
05:29
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09
En'âm Suresi 83-90
(83. ila 90. ayetler)
Ercan Kiraz
08:15
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