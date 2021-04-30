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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Aşr-ı Şerif Ercan Kiraz
Ercan Kiraz

Ercan Kiraz

Aşr-ı Şerif

9 Bölüm | 52:04
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Ercan Kiraz'ın sesinden aşr-ı şerifler...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Zuhruf Suresi 81-89 (81. ila 89. ayetler)

Ercan Kiraz 06:33
02

Şuarâ Suresi 1-9 (1. ila 9. ayetler)

Ercan Kiraz 05:27
03

Ra'd Suresi 38-43 (38. ila 43. ayetler)

Ercan Kiraz 06:22
04

Nahl Suresi (22. ila 25. ayetler)

Ercan Kiraz 04:14
05

Kehf Suresi 101-110 (101. ila 110. ayetler)

Ercan Kiraz 04:31
06

İnfitâr Suresi 1-19 (11. ila 19. ayetler)

Ercan Kiraz 05:58
07

Hâkka Suresi 38-52 (38. ila 52. ayetler)

Ercan Kiraz 05:15
08

Enfâl Suresi 20-25 (20. ila 25. ayetler)

Ercan Kiraz 05:29
09

En'âm Suresi 83-90 (83. ila 90. ayetler)

Ercan Kiraz 08:15
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