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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Aşr-ı Şerif Fatih Akman
Fatih Akman

Fatih Akman

Aşr-ı Şerif

11 Bölüm | 01:10:35
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Fatih Akman'ın sesinden aşr-ı şerifler...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Zilzâl Suresi Zilzâl Suresi

Fatih Akman 03:43
02

Şuarâ 105-122 (105. ila 122. ayetler)

Fatih Akman 08:05
03

Şuarâ 1-9 (1. ila 9. ayetler)

Fatih Akman 05:25
04

Şems Suresi Şems Suresi

Fatih Akman 05:30
05

Sebe Suresi 22-30 (22. ila 30. ayetler)

Fatih Akman 09:00
06

Mürselât Suresi 1-19 (1. ila 19. ayetler)

Fatih Akman 05:33
07

Kehf Suresi 18-22 (18. ila 22. ayetler)

Fatih Akman 11:43
08

Kadir Suresi Kadir Suresi

Fatih Akman 03:10
09

Gâşiye Suresi Gâşiye Suresi

Fatih Akman 07:51
10

Alak Suresi Alak Suresi

Fatih Akman 06:19
... KAPAT
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