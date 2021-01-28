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7/24 Dinle
Kur'an-ı Kerim
Aşr-ı Şerif
Fatih Kılıçoğlu
Fatih Kılıçoğlu
Aşr-ı Şerif
16 Bölüm | 01:36:04
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Fatih Kılıçoğlu'nun sesinden aşr-ı şerifler...
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01
Vâkıa Suresi 75-96
(75. ila 96. ayetler)
Fatih Kılıçoğlu
07:51
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02
Tevbe Suresi 71-72
(71. ila 72. ayetler)
Fatih Kılıçoğlu
05:25
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03
Tevbe Suresi 71-72
(71. ila 72. ayetler)
Fatih Kılıçoğlu
05:25
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04
Şûrâ Suresi 25-29
(25. ila 29. ayetler)
Fatih Kılıçoğlu
05:46
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05
Mü'minûn Suresi 115-118
(115. ila 118. ayetler)
Fatih Kılıçoğlu
04:39
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06
Kureyş Suresi
Kureyş Suresi
Fatih Kılıçoğlu
02:32
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07
Hümeze Suresi
Hümeze Suresi
Fatih Kılıçoğlu
03:28
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08
Hûd Suresi 69-76
(69. ila 76. ayetler)
Fatih Kılıçoğlu
08:15
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09
Furkân Suresi 21-31
(21. ila 31. ayetler)
Fatih Kılıçoğlu
09:39
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10
Fîl Suresi
Fîl Suresi
Fatih Kılıçoğlu
02:57
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