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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Aşr-ı Şerif Fatih Kılıçoğlu
Fatih Kılıçoğlu

Fatih Kılıçoğlu

Aşr-ı Şerif

16 Bölüm | 01:36:04
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Fatih Kılıçoğlu'nun sesinden aşr-ı şerifler...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Vâkıa Suresi 75-96 (75. ila 96. ayetler)

Fatih Kılıçoğlu 07:51
02

Tevbe Suresi 71-72 (71. ila 72. ayetler)

Fatih Kılıçoğlu 05:25
03

Tevbe Suresi 71-72 (71. ila 72. ayetler)

Fatih Kılıçoğlu 05:25
04

Şûrâ Suresi 25-29 (25. ila 29. ayetler)

Fatih Kılıçoğlu 05:46
05

Mü'minûn Suresi 115-118 (115. ila 118. ayetler)

Fatih Kılıçoğlu 04:39
06

Kureyş Suresi Kureyş Suresi

Fatih Kılıçoğlu 02:32
07

Hümeze Suresi Hümeze Suresi

Fatih Kılıçoğlu 03:28
08

Hûd Suresi 69-76 (69. ila 76. ayetler)

Fatih Kılıçoğlu 08:15
09

Furkân Suresi 21-31 (21. ila 31. ayetler)

Fatih Kılıçoğlu 09:39
10

Fîl Suresi Fîl Suresi

Fatih Kılıçoğlu 02:57
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