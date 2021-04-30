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Kur'an-ı Kerim
Aşr-ı Şerif
Hasan Lütfi Ramazanoğlu
Hasan Lütfi Ramazanoğlu
Aşr-ı Şerif
9 Bölüm | 52:55
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Hasan Lütfi Ramazanoğlu'nun sesinden aşr-ı şerifler...
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01
Yûnus Suresi 62-66
(62. ila 66. ayetler)
Hasan Lütfi Ramazanoğlu
05:36
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02
Nisâ suresi 144-147
(144. ila 147. ayetler)
Hasan Lütfi Ramazanoğlu
04:56
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03
Kehf suresi 107-110
(107. ila 110. ayetler)
Hasan Lütfi Ramazanoğlu
05:07
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04
İbrâhîm suresi 38-41
(38. ila 41. ayetler)
Hasan Lütfi Ramazanoğlu
04:21
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05
Beled suresi 1-20
(1. ila 20. ayetler)
Hasan Lütfi Ramazanoğlu
06:35
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06
Bakara suresi 285-286
(285. ila 286. ayetler)
Hasan Lütfi Ramazanoğlu
06:00
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07
Bakara suresi 204-207
(204. ila 207. ayetler)
Hasan Lütfi Ramazanoğlu
05:30
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08
Âl-i İmrân suresi 130-136
(130. ila 136. ayetler)
Hasan Lütfi Ramazanoğlu
08:18
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09
Âl-i İmrân suresi 7-9
(7. ila 9. ayetler)
Hasan Lütfi Ramazanoğlu
06:32
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