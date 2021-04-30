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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Aşr-ı Şerif Hasan Lütfi Ramazanoğlu
Hasan Lütfi Ramazanoğlu

Hasan Lütfi Ramazanoğlu

Aşr-ı Şerif

9 Bölüm | 52:55
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Hasan Lütfi Ramazanoğlu'nun sesinden aşr-ı şerifler...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yûnus Suresi 62-66 (62. ila 66. ayetler)

Hasan Lütfi Ramazanoğlu 05:36
02

Nisâ suresi 144-147 (144. ila 147. ayetler)

Hasan Lütfi Ramazanoğlu 04:56
03

Kehf suresi 107-110 (107. ila 110. ayetler)

Hasan Lütfi Ramazanoğlu 05:07
04

İbrâhîm suresi 38-41 (38. ila 41. ayetler)

Hasan Lütfi Ramazanoğlu 04:21
05

Beled suresi 1-20 (1. ila 20. ayetler)

Hasan Lütfi Ramazanoğlu 06:35
06

Bakara suresi 285-286 (285. ila 286. ayetler)

Hasan Lütfi Ramazanoğlu 06:00
07

Bakara suresi 204-207 (204. ila 207. ayetler)

Hasan Lütfi Ramazanoğlu 05:30
08

Âl-i İmrân suresi 130-136 (130. ila 136. ayetler)

Hasan Lütfi Ramazanoğlu 08:18
09

Âl-i İmrân suresi 7-9 (7. ila 9. ayetler)

Hasan Lütfi Ramazanoğlu 06:32
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