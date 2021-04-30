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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Aşr-ı Şerif İbrahim Altuntaş
İbrahim Altuntaş

İbrahim Altuntaş

Aşr-ı Şerif

10 Bölüm | 01:13:20
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. İbrahim Altuntaş'ın sesinden aşr-ı şerifler...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yâsîn Suresi 55-67 (55. ila 67. ayetler)

İbrahim Altuntaş 06:24
02

Şûrâ Suresi 49-53 (49. ila 53. ayetler)

İbrahim Altuntaş 05:56
03

Rûm Suresi 32-34 (32. ila 34. ayetler)

İbrahim Altuntaş 07:31
04

Nûr Suresi 32-34 (32. ila 34. ayetler)

İbrahim Altuntaş 05:58
05

Lokmân Suresi 12-19 (12. ila 19. ayetler)

İbrahim Altuntaş 08:27
06

Kehf Suresi 60-70 (60. ila 70. ayetler)

İbrahim Altuntaş 06:43
07

İnşikâk Suresi 1-19 (1. ila 19. ayetler)

İbrahim Altuntaş 05:19
08

Hadîd Suresi 20-24 (20. ila 24. ayetler)

İbrahim Altuntaş 07:08
09

Enbiyâ Suresi 101-112 (101. ila 112. ayetler)

İbrahim Altuntaş 09:42
10

Bakara Suresi 261-266 (261. ila 266. ayetler)

İbrahim Altuntaş 10:12
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