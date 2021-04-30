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7/24 Dinle
Kur'an-ı Kerim
Aşr-ı Şerif
İbrahim Altuntaş
İbrahim Altuntaş
Aşr-ı Şerif
10 Bölüm | 01:13:20
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. İbrahim Altuntaş'ın sesinden aşr-ı şerifler...
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01
Yâsîn Suresi 55-67
(55. ila 67. ayetler)
İbrahim Altuntaş
06:24
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02
Şûrâ Suresi 49-53
(49. ila 53. ayetler)
İbrahim Altuntaş
05:56
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03
Rûm Suresi 32-34
(32. ila 34. ayetler)
İbrahim Altuntaş
07:31
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04
Nûr Suresi 32-34
(32. ila 34. ayetler)
İbrahim Altuntaş
05:58
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05
Lokmân Suresi 12-19
(12. ila 19. ayetler)
İbrahim Altuntaş
08:27
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06
Kehf Suresi 60-70
(60. ila 70. ayetler)
İbrahim Altuntaş
06:43
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07
İnşikâk Suresi 1-19
(1. ila 19. ayetler)
İbrahim Altuntaş
05:19
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08
Hadîd Suresi 20-24
(20. ila 24. ayetler)
İbrahim Altuntaş
07:08
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09
Enbiyâ Suresi 101-112
(101. ila 112. ayetler)
İbrahim Altuntaş
09:42
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10
Bakara Suresi 261-266
(261. ila 266. ayetler)
İbrahim Altuntaş
10:12
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