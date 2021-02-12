×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Aşr-ı Şerif İshak Danış Aşr-ı Şerif
İshak Danış Aşr-ı Şerif

İshak Danış Aşr-ı Şerif

Aşr-ı Şerif

15 Bölüm | 02:47:37
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. İshak Danış'ın sesinden aşr-ı şerifler...
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tevbe Suresi 111-114 (111. ila 114. ayetler)

İshak Danış 07:57
02

Tevbe Suresi 17-27 (17. ila 27. ayetler)

İshak Danış 14:23
03

Nûh Suresi 1-28 (1. ila 28. ayetler)

İshak Danış 14:51
04

Mürselât Suresi 41-44 (41. ila 44. ayetler)

İshak Danış 05:17
05

Mü'min Suresi 61-68 (61. ila 68. ayetler)

İshak Danış 08:56
06

Kasas Suresi 68-75 (68. ila 75. ayetler)

İshak Danış 08:57
07

İsrâ Suresi 70-88 (71. ila 88. ayetler)

İshak Danış 15:48
08

İsrâ Suresi 70-87 (70. ila 87. ayetler)

İshak Danış 14:04
09

İsrâ Suresi 70-84 (70. ila 84. ayetler)

İshak Danış 13:39
10

İsrâ Suresi 23-30 (23. ila 30. ayetler)

İshak Danış 07:44
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Ahmet Yüksel
Nurullah Çelebi
İbrahim Çakıllı
Hami Edis
Takdir Feriza
Nezir Asgar
Mustafa Şahin
Recep Yasan
Remzi Er
Siyamsuri Firdevs
Mehmet Emin Mülayim
Eyüp Erdim
Muhammed Mansur Sağır
Yunus Balcıoğlu
Hasan Lütfi Ramazanoğlu
Mustafa Giden
Adem Kemaneci
Ercan Kiraz
Mustafa Özcan Güneşdoğdu
Emrullah Akbaş

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı