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Kur'an-ı Kerim
Aşr-ı Şerif
İshak Danış Aşr-ı Şerif
İshak Danış Aşr-ı Şerif
Aşr-ı Şerif
15 Bölüm | 02:47:37
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. İshak Danış'ın sesinden aşr-ı şerifler...
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01
Tevbe Suresi 111-114
(111. ila 114. ayetler)
İshak Danış
07:57
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02
Tevbe Suresi 17-27
(17. ila 27. ayetler)
İshak Danış
14:23
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03
Nûh Suresi 1-28
(1. ila 28. ayetler)
İshak Danış
14:51
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04
Mürselât Suresi 41-44
(41. ila 44. ayetler)
İshak Danış
05:17
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05
Mü'min Suresi 61-68
(61. ila 68. ayetler)
İshak Danış
08:56
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06
Kasas Suresi 68-75
(68. ila 75. ayetler)
İshak Danış
08:57
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07
İsrâ Suresi 70-88
(71. ila 88. ayetler)
İshak Danış
15:48
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08
İsrâ Suresi 70-87
(70. ila 87. ayetler)
İshak Danış
14:04
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09
İsrâ Suresi 70-84
(70. ila 84. ayetler)
İshak Danış
13:39
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10
İsrâ Suresi 23-30
(23. ila 30. ayetler)
İshak Danış
07:44
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