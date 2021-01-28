×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Aşr-ı Şerif Mehmet Bilir
Mehmet Bilir

Mehmet Bilir

Aşr-ı Şerif

13 Bölüm | 02:24:53
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Mehmet Bilir'in sesinden aşr-ı şerifler...
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Meryem Suresi 40-56 (40. ila 56. ayetler)

Mehmet Bilir 17:26
02

Kasas Suresi 68-77 (68. ila 77. ayetler)

Mehmet Bilir 13:54
03

İnfitâr Suresi 6-19 (6. ila 19. ayetler)

Mehmet Bilir 06:41
04

İbrâhîm Suresi 27-34 (27. ila34. ayetler)

Mehmet Bilir 10:58
05

Hadîd Suresi 1-3 (1. ila 3. ayetler)

Mehmet Bilir 06:10
06

Fetih Suresi 27-29 (27 ila 29. ayetler)

Mehmet Bilir 07:12
07

Enbiyâ Suresi 101-112 (101. ila 112. ayetler)

Mehmet Bilir 12:24
08

Bakara Suresi 153-157, Nasr Suresi (153. ila 157. ayetler)

Mehmet Bilir 07:21
09

Âl-i İmrân Suresi 189-195, A'lâ Suresi, Kureyş Suresi (189. ila 195. ayetler)

Mehmet Bilir 22:16
10

A'lâ Suresi A'lâ Suresi

Mehmet Bilir 05:58
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Ahmet Yüksel
Nurullah Çelebi
İbrahim Çakıllı
Hami Edis
Takdir Feriza
Nezir Asgar
Mustafa Şahin
Recep Yasan
Remzi Er
Siyamsuri Firdevs
Mehmet Emin Mülayim
Eyüp Erdim
Muhammed Mansur Sağır
Yunus Balcıoğlu
Hasan Lütfi Ramazanoğlu
Mustafa Giden
Adem Kemaneci
Ercan Kiraz
Mustafa Özcan Güneşdoğdu
Emrullah Akbaş

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı