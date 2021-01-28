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7/24 Dinle
Kur'an-ı Kerim
Aşr-ı Şerif
Mehmet Bilir
Mehmet Bilir
Aşr-ı Şerif
13 Bölüm | 02:24:53
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Mehmet Bilir'in sesinden aşr-ı şerifler...
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01
Meryem Suresi 40-56
(40. ila 56. ayetler)
Mehmet Bilir
17:26
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02
Kasas Suresi 68-77
(68. ila 77. ayetler)
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13:54
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03
İnfitâr Suresi 6-19
(6. ila 19. ayetler)
Mehmet Bilir
06:41
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04
İbrâhîm Suresi 27-34
(27. ila34. ayetler)
Mehmet Bilir
10:58
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05
Hadîd Suresi 1-3
(1. ila 3. ayetler)
Mehmet Bilir
06:10
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06
Fetih Suresi 27-29
(27 ila 29. ayetler)
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07:12
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07
Enbiyâ Suresi 101-112
(101. ila 112. ayetler)
Mehmet Bilir
12:24
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08
Bakara Suresi 153-157, Nasr Suresi
(153. ila 157. ayetler)
Mehmet Bilir
07:21
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09
Âl-i İmrân Suresi 189-195, A'lâ Suresi, Kureyş Suresi
(189. ila 195. ayetler)
Mehmet Bilir
22:16
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10
A'lâ Suresi
A'lâ Suresi
Mehmet Bilir
05:58
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