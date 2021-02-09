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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Aşr-ı Şerif Mehmet Pervane
Mehmet Pervane

Mehmet Pervane

Aşr-ı Şerif

9 Bölüm | 58:03
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Mehmet Pervane'nin sesinden aşr-ı şerifler...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tevbe Suresi 111-112 (111. ila 112. ayetler)

Mehmet Pervane 05:35
02

Lokmân Suresi 33-34 (33. ila 34. ayetler)

Mehmet Pervane 05:33
03

İbrâhîm Suresi 38-41 (38. ila 41. ayetler)

Mehmet Pervane 04:07
04

Hucurât Suresi 6-8 (6. ila 8. ayetler)

Mehmet Pervane 05:38
05

Furkân Suresi 74-77 (74. ila 77. ayetler)

Mehmet Pervane 04:49
06

Bakara Suresi 40-46 (40. ila 46. ayetler)

Mehmet Pervane 07:13
07

Âl-i İmrân Suresi 190-194 (190. ila 194. ayetler)

Mehmet Pervane 07:02
08

Âl-i İmrân Suresi 92-97 (92. ila 97. ayetler)

Mehmet Pervane 07:53
09

Âl-i İmrân Suresi 14-19 (14. ila 19. ayetler)

Mehmet Pervane 10:13
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