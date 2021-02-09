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Kur'an-ı Kerim
Aşr-ı Şerif
Mehmet Pervane
Mehmet Pervane
Aşr-ı Şerif
9 Bölüm | 58:03
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Mehmet Pervane'nin sesinden aşr-ı şerifler...
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01
Tevbe Suresi 111-112
(111. ila 112. ayetler)
Mehmet Pervane
05:35
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02
Lokmân Suresi 33-34
(33. ila 34. ayetler)
Mehmet Pervane
05:33
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03
İbrâhîm Suresi 38-41
(38. ila 41. ayetler)
Mehmet Pervane
04:07
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04
Hucurât Suresi 6-8
(6. ila 8. ayetler)
Mehmet Pervane
05:38
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05
Furkân Suresi 74-77
(74. ila 77. ayetler)
Mehmet Pervane
04:49
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06
Bakara Suresi 40-46
(40. ila 46. ayetler)
Mehmet Pervane
07:13
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07
Âl-i İmrân Suresi 190-194
(190. ila 194. ayetler)
Mehmet Pervane
07:02
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08
Âl-i İmrân Suresi 92-97
(92. ila 97. ayetler)
Mehmet Pervane
07:53
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09
Âl-i İmrân Suresi 14-19
(14. ila 19. ayetler)
Mehmet Pervane
10:13
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