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Kur'an-ı Kerim
Aşr-ı Şerif
Metin Çakar
Metin Çakar
Aşr-ı Şerif
10 Bölüm | 01:09:13
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Metin Çakar'ın sesinden aşr-ı şerifler...
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01
Şuarâ Suresi 69-89
(69. ila 89. ayetler)
Metin Çakar
08:50
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02
Neml Suresi 89-93
(89. ila 93. ayetler)
Metin Çakar
05:38
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03
Nahl Suresi 120-128
(120.ila 128. ayetler)
Metin Çakar
08:09
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04
Mutaffifîn suresi 22-36
(22. ila 36. ayetler)
Metin Çakar
07:11
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05
Haşr Suresi 21-24
(21. ila 24. ayetler)
Metin Çakar
05:14
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06
Enbiyâ Suresi 30-35
(30. ila 35. ayetler)
Metin Çakar
06:05
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07
En'âm Suresi 160-165
(160. ila 165. ayetler)
Metin Çakar
07:37
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08
Âl-i İmrân 159-163
(159. ila 163. ayetler)
Metin Çakar
06:59
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09
Âl-i İmrân 1-9
(1. ila 9. ayetler)
Metin Çakar
09:47
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10
Abese suresi 33-42
(33. ila 42. ayetler)
Metin Çakar
03:43
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