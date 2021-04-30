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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Aşr-ı Şerif Metin Çakar
Metin Çakar

Metin Çakar

Aşr-ı Şerif

10 Bölüm | 01:09:13
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Metin Çakar'ın sesinden aşr-ı şerifler...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şuarâ Suresi 69-89 (69. ila 89. ayetler)

Metin Çakar 08:50
02

Neml Suresi 89-93 (89. ila 93. ayetler)

Metin Çakar 05:38
03

Nahl Suresi 120-128 (120.ila 128. ayetler)

Metin Çakar 08:09
04

Mutaffifîn suresi 22-36 (22. ila 36. ayetler)

Metin Çakar 07:11
05

Haşr Suresi 21-24 (21. ila 24. ayetler)

Metin Çakar 05:14
06

Enbiyâ Suresi 30-35 (30. ila 35. ayetler)

Metin Çakar 06:05
07

En'âm Suresi 160-165 (160. ila 165. ayetler)

Metin Çakar 07:37
08

Âl-i İmrân 159-163 (159. ila 163. ayetler)

Metin Çakar 06:59
09

Âl-i İmrân 1-9 (1. ila 9. ayetler)

Metin Çakar 09:47
10

Abese suresi 33-42 (33. ila 42. ayetler)

Metin Çakar 03:43
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