×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Aşr-ı Şerif Mustafa Kızılcaoğlu
Mustafa Kızılcaoğlu

Mustafa Kızılcaoğlu

Aşr-ı Şerif

6 Bölüm | 50:00
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Mustafa Kızılcaoğlu sesinden aşr-ı şerifler...
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Zümer Suresi 61-70 (61. ila 70. ayetler)

Mustafa Kızılcaoğlu 08:38
02

Yâsîn Suresi 33-40 (33. ila 40. ayetler)

Mustafa Kızılcaoğlu 06:45
03

Yâsîn Suresi 41-50 (41. ila 50. ayetler)

Mustafa Kızılcaoğlu 06:45
04

Tegâbün Suresi 11-18 (11. ila 18. ayetler)

Mustafa Kızılcaoğlu 08:18
05

Nahl Suresi 10-21 (10. ila 21. ayetler)

Mustafa Kızılcaoğlu 10:34
06

Ankebût Suresi 46-51 (46. ila 51. ayetler)

Mustafa Kızılcaoğlu 09:00
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Ahmet Yüksel
Nurullah Çelebi
İbrahim Çakıllı
Hami Edis
Takdir Feriza
Nezir Asgar
Mustafa Şahin
Recep Yasan
Remzi Er
Siyamsuri Firdevs
Mehmet Emin Mülayim
Eyüp Erdim
Muhammed Mansur Sağır
Yunus Balcıoğlu
Hasan Lütfi Ramazanoğlu
Mustafa Giden
Adem Kemaneci
Ercan Kiraz
Mustafa Özcan Güneşdoğdu
Emrullah Akbaş

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı