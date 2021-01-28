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Kur'an-ı Kerim
Aşr-ı Şerif
Mustafa Kızılcaoğlu
Mustafa Kızılcaoğlu
Aşr-ı Şerif
6 Bölüm | 50:00
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Mustafa Kızılcaoğlu sesinden aşr-ı şerifler...
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01
Zümer Suresi 61-70
(61. ila 70. ayetler)
Mustafa Kızılcaoğlu
08:38
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02
Yâsîn Suresi 33-40
(33. ila 40. ayetler)
Mustafa Kızılcaoğlu
06:45
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03
Yâsîn Suresi 41-50
(41. ila 50. ayetler)
Mustafa Kızılcaoğlu
06:45
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04
Tegâbün Suresi 11-18
(11. ila 18. ayetler)
Mustafa Kızılcaoğlu
08:18
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05
Nahl Suresi 10-21
(10. ila 21. ayetler)
Mustafa Kızılcaoğlu
10:34
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06
Ankebût Suresi 46-51
(46. ila 51. ayetler)
Mustafa Kızılcaoğlu
09:00
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