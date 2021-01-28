×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Aşr-ı Şerif Numan Akbaş
Numan Akbaş

Numan Akbaş

Aşr-ı Şerif

3 Bölüm | 17:43
Numan Akbaş'ın sesinden aşr-ı şerifler...
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İnsân Suresi 23-31 (23. ila 31. ayetler)

Numan Akbaş 05:43
02

Hûd Suresi 110-115 (110. ila 115. ayetler)

Numan Akbaş 06:31
03

Furkân Suresi 71-77 (71. ila 77. ayetler)

Numan Akbaş 05:29
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Ahmet Yüksel
Nurullah Çelebi
İbrahim Çakıllı
Hami Edis
Takdir Feriza
Nezir Asgar
Mustafa Şahin
Recep Yasan
Remzi Er
Siyamsuri Firdevs
Mehmet Emin Mülayim
Eyüp Erdim
Muhammed Mansur Sağır
Yunus Balcıoğlu
Hasan Lütfi Ramazanoğlu
Mustafa Giden
Adem Kemaneci
Ercan Kiraz
Mustafa Özcan Güneşdoğdu
Emrullah Akbaş

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı