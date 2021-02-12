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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Aşr-ı Şerif Osman Şahin
Osman Şahin

Osman Şahin

Aşr-ı Şerif

3 Bölüm | 23:05
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Osman Şahin'in sesinden aşr-ı şerifler...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Rûm Suresi 30-32, İnşirâh suresi (30. ila 32. ayetler İnşirâh Suresi)

Osman Şahin 05:49
02

Hucurât Suresi 13-18 (13. ila 18. ayetler)

Osman Şahin 09:00
03

Hâkka Suresi 38-52, Kadir Suresi (38. ila 52. ayetler ve Kadir Suresi )

Osman Şahin 08:16
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