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Kur'an-ı Kerim
Aşr-ı Şerif
Sefa Taşkesenlioğlu
Sefa Taşkesenlioğlu
Aşr-ı Şerif
13 Bölüm | 01:38:25
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Sefa Taşkesenoğlu'nun sesinden aşr-ı şerifler...
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01
Zuhruf Suresi 84-89
(84. ila 89. ayetler)
Sefa Taşkesenlioğlu
05:10
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02
Şûrâ Suresi 20-23
(20. ila 23. ayetler)
Sefa Taşkesenlioğlu
06:48
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03
Haşr Suresi 18-24
(18. ila 24. ayetler)
Sefa Taşkesenlioğlu
08:38
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04
Hadîd Suresi 7-11
(7. ila 11. ayetler)
Sefa Taşkesenlioğlu
07:59
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05
Fâtır Suresi 15-26
(15. ila 26. ayetler)
Sefa Taşkesenlioğlu
08:42
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06
Duhân Suresi 51-59
(51. ila 59. ayetler)
Sefa Taşkesenlioğlu
04:45
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07
Burûc Suresi
Burûc Suresi
Sefa Taşkesenlioğlu
08:52
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08
Bakara Suresi 254-257
(254. ila 257. ayetler)
Sefa Taşkesenlioğlu
08:43
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09
Bakara Suresi 204-210
(204. ila 210. ayetler)
Sefa Taşkesenlioğlu
07:30
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10
Bakara Suresi 124-129
(124. ila 129. ayetler)
Sefa Taşkesenlioğlu
09:00
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