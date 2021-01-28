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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Aşr-ı Şerif Sefa Taşkesenlioğlu
Sefa Taşkesenlioğlu

Sefa Taşkesenlioğlu

Aşr-ı Şerif

13 Bölüm | 01:38:25
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Sefa Taşkesenoğlu'nun sesinden aşr-ı şerifler...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Zuhruf Suresi 84-89 (84. ila 89. ayetler)

Sefa Taşkesenlioğlu 05:10
02

Şûrâ Suresi 20-23 (20. ila 23. ayetler)

Sefa Taşkesenlioğlu 06:48
03

Haşr Suresi 18-24 (18. ila 24. ayetler)

Sefa Taşkesenlioğlu 08:38
04

Hadîd Suresi 7-11 (7. ila 11. ayetler)

Sefa Taşkesenlioğlu 07:59
05

Fâtır Suresi 15-26 (15. ila 26. ayetler)

Sefa Taşkesenlioğlu 08:42
06

Duhân Suresi 51-59 (51. ila 59. ayetler)

Sefa Taşkesenlioğlu 04:45
07

Burûc Suresi Burûc Suresi

Sefa Taşkesenlioğlu 08:52
08

Bakara Suresi 254-257 (254. ila 257. ayetler)

Sefa Taşkesenlioğlu 08:43
09

Bakara Suresi 204-210 (204. ila 210. ayetler)

Sefa Taşkesenlioğlu 07:30
10

Bakara Suresi 124-129 (124. ila 129. ayetler)

Sefa Taşkesenlioğlu 09:00
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