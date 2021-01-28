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Kur'an-ı Kerim
Aşr-ı Şerif
Şükrü Asıleren
Şükrü Asıleren
Aşr-ı Şerif
4 Bölüm | 29:21
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Şükrü Asıl Eren'in sesinden aşr-ı şerifler...
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01
Zümer Suresi 71-75
(71. ila 75. ayetler)
Şükrü Asıleren
08:28
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02
Nisâ Suresi 65-70
(65. ila 70. ayetler)
Şükrü Asıleren
07:56
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03
Furkân Suresi 71-77
(71. ila 77. ayetler)
Şükrü Asıleren
06:06
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04
Enfâl Suresi 20-25
(20. ila 25. ayetler)
Şükrü Asıleren
06:51
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