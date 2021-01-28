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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Aşr-ı Şerif Şükrü Asıleren
Şükrü Asıleren

Şükrü Asıleren

Aşr-ı Şerif

4 Bölüm | 29:21
Aşr-ı Şerif, ibadet maksadıyla bir araya gelen topluluklarda okunan 10 ayetlik bölüme denir. Şükrü Asıl Eren'in sesinden aşr-ı şerifler...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Zümer Suresi 71-75 (71. ila 75. ayetler)

Şükrü Asıleren 08:28
02

Nisâ Suresi 65-70 (65. ila 70. ayetler)

Şükrü Asıleren 07:56
03

Furkân Suresi 71-77 (71. ila 77. ayetler)

Şükrü Asıleren 06:06
04

Enfâl Suresi 20-25 (20. ila 25. ayetler)

Şükrü Asıleren 06:51
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