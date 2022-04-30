Amentü Duası

Dua 1 Bölüm | 01:16 1 Bölüm | 01:16

İman tazelemek için okunan dualardan olan Amentü, "İnandım." anlamına gelir. Ezberlemesi ve okuması faziletli dualardan olan Amentü Duası'nı istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin!