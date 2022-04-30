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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Dua Amentü Duası
Amentü Duası

Amentü Duası

Dua

1 Bölüm | 01:16
İman tazelemek için okunan dualardan olan Amentü, "İnandım." anlamına gelir. Ezberlemesi ve okuması faziletli dualardan olan Amentü Duası'nı istediğin her vakitte buradan dinleyebilirsin!
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Amentü Duası

İshak Danış 01:16
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