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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Dua Kadir Gecesi'nde Okunacak Dualar
Kadir Gecesi'nde Okunacak Dualar

Kadir Gecesi'nde Okunacak Dualar

Dua

5 Bölüm | 31:05
Kadir Gecesi'nde okuyabileceğin dualar bu çalma listesinde... Maneviyatını besleyecek duaları Kadir Gecesi'nde buradan dinleyebilirsin!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kadir Suresi'ni Arapça Dinle

Bünyamin Topçuoğlu 00:46
02

Yasin Suresi'ni Arapça Dinle

İshak Danış 17:02
03

Nebe Suresi'ni Arapça Dinle

Osman Şahin 04:39
04

İnşirah Suresi'ni Arapça Dinle

Bünyamin Topçuoğlu 00:43
05

Mülk Suresi'ni Arapça Dinle

İshak Danış 07:55
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