Kunut Duaları

Dua 2 Bölüm | 02:07 2 Bölüm | 02:07

İki tane olan Kunut duası vitir namazının 3. rekatında okunur. Kunut, ibadet etmek ve dua etmek anlamlarına gelir. Allah'tan günahların bağışlanması istenen kunut dualarını buradan istediğin her vakitte dinleyebilirsin.