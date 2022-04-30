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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Dua Kunut Duaları
Kunut Duaları

Kunut Duaları

Dua

2 Bölüm | 02:07
İki tane olan Kunut duası vitir namazının 3. rekatında okunur. Kunut, ibadet etmek ve dua etmek anlamlarına gelir. Allah'tan günahların bağışlanması istenen kunut dualarını buradan istediğin her vakitte dinleyebilirsin.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sesli Kunut Duası-1 Dinle (Arapça ve Türkçe)

İshak Danış 01:09
02

Sesli Kunut Duası-2 Dinle (Arapça ve Türkçe)

İshak Danış 00:58
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