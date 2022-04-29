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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Dua Namaz Sureleri ve Anlamları
Namaz Sureleri ve Anlamları

Namaz Sureleri ve Anlamları

Dua

20 Bölüm | 21:06
Dinin temeli olarak kabul edilen namaz ibadetinde okunan sureler ve anlamları bu çalma listesinde... Günlük olarak 5 vakit kılınan namazda okunması faziletli olan sureleri buradan dinleyebilirsin!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Fil Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Fil Suresi'nin Anlamı)

İshak Danış,Ercan Demirel 01:04
02

Kureyş Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Kureyş Suresi'nin Anlamı)

Osman Şahin,Turgay Tanülkü 01:13
03

Maun Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle... (Maun Suresi'nin anlamı)

Osman Şahin,Hakan Vanlı 01:11
04

Kevser Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Kevser Suresi'nin anlamı)

Kaya Akarsu,Osman Şahin 00:47
05

Kafirun Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Kafirun Suresi'nin Anlamı)

İshak Danış,İbrahim Sadri 01:16
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