Namaz Sureleri ve Anlamları

Dua 20 Bölüm | 21:06 20 Bölüm | 21:06

Dinin temeli olarak kabul edilen namaz ibadetinde okunan sureler ve anlamları bu çalma listesinde... Günlük olarak 5 vakit kılınan namazda okunması faziletli olan sureleri buradan dinleyebilirsin!