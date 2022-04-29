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Kur'an-ı Kerim
Dua
Namaz Sureleri ve Anlamları
Namaz Sureleri ve Anlamları
Dua
20 Bölüm | 21:06
Dinin temeli olarak kabul edilen namaz ibadetinde okunan sureler ve anlamları bu çalma listesinde... Günlük olarak 5 vakit kılınan namazda okunması faziletli olan sureleri buradan dinleyebilirsin!
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01
Fil Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Fil Suresi'nin Anlamı)
İshak Danış,Ercan Demirel
01:04
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02
Kureyş Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Kureyş Suresi'nin Anlamı)
Osman Şahin,Turgay Tanülkü
01:13
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03
Maun Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle... (Maun Suresi'nin anlamı)
Osman Şahin,Hakan Vanlı
01:11
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04
Kevser Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Kevser Suresi'nin anlamı)
Kaya Akarsu,Osman Şahin
00:47
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05
Kafirun Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Kafirun Suresi'nin Anlamı)
İshak Danış,İbrahim Sadri
01:16
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