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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Dua Nazar Duaları
Nazar Duaları

Nazar Duaları

Dua

6 Bölüm | 04:17
Nazar değdiğini düşündüğünde okuman gereken dualar bu çalma listesinde... Nazardan korunmak için istediğin her vakitte buradan nazar dualarını dinleyebilirsin!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Felak Suresi'nin Arapça Okunuşu

Osman Şahin 00:39
02

Nas Suresi'nin Arapça okunuşu

İshak Danış 00:36
03

Fatiha Suresi'nin Arapça okunuşu

Osman Şahin 00:58
04

İhlas Suresi'nin Arapça Okunuşu

İshak Danış 00:20
05

Ayetel Kursi'nin Arapça okunuşu

Bünyamin Topçuoğlu 01:00
06

Kafirun Suresi'nin Arapça Okunuşu

İshak Danış 00:44
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