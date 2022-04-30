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Kur'an-ı Kerim
Dua
Öğle Namazında Okunacak Dualar
Öğle Namazında Okunacak Dualar
Dua
5 Bölüm | 04:06
10 rekattan oluşan öğle namazında okunması gereken dualar bu çalma listesinde... Öğle namazında okunması gereken duaları bu çalma listesinden dinleyebilirsin.
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01
Tahiyyat Duası'nı Arapça dinle
Bünyamin Topçuoğlu
01:09
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02
Allahumme Salli Duası Arapça Dinle
İshak Danış
00:48
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03
Allahumme Barik Duası Arapça Dinle
İshak Danış
00:42
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04
Subhaneke Duası'nın Arapça Okunuşu
Bünyamin Topçuoğlu
00:33
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05
Arapça Rabbena duaları ve Mealleri
İshak Danış
00:54
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