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Kur'an-ı Kerim
Dua
Prof. Dr. Mehmet Ay'ın Sesinden Dualar
Prof. Dr. Mehmet Ay'ın Sesinden Dualar
Dua
30 Bölüm | 18:22
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın sesinden Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) günlük dualarını buradan dinleyebilirsiniz.
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Şarkı Sözleri
Bölüm
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01
Efendimizin, Sabahladığı ve Akşamladığımız Zaman Okunmasını Tavsiye Ettiği Dua
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
00:50
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02
Efendimizin, Sıkıntı veya Şiddet Halinde Okunmasını Tavsiye Ettiği Dua
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
00:47
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03
Efendimizin, Uykudan Uyanırken Okuduğu Dua
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
00:32
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04
Efendimizin, Elbisesini Giyerken Okuduğu Dua
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
01:03
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05
Efendimizin, Aynaya Bakarken Okuduğu Dua
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
00:36
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06
Efendimizin, Yemek Yedikten Sonra Okuduğu Dua
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
00:00
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07
Efendimizin, Evinden Çıkarken Okuduğu Dua
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
00:00
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08
Efendimizin, Evine Döndüğü Zaman Okuduğu Dua
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
01:00
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09
Efendimizin, Akşamdan Sonra Okuduğu Dua
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
02:17
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10
Efendimizin, Orucunu Açarken Okuduğu Dua
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00:37
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