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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Dua Prof. Dr. Mehmet Ay'ın Sesinden Dualar
Prof. Dr. Mehmet Ay'ın Sesinden Dualar

Prof. Dr. Mehmet Ay'ın Sesinden Dualar

Dua

30 Bölüm | 18:22
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın sesinden Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) günlük dualarını buradan dinleyebilirsiniz.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Efendimizin, Sabahladığı ve Akşamladığımız Zaman Okunmasını Tavsiye Ettiği Dua

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 00:50
02

Efendimizin, Sıkıntı veya Şiddet Halinde Okunmasını Tavsiye Ettiği Dua

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 00:47
03

Efendimizin, Uykudan Uyanırken Okuduğu Dua

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 00:32
04

Efendimizin, Elbisesini Giyerken Okuduğu Dua

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 01:03
05

Efendimizin, Aynaya Bakarken Okuduğu Dua

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 00:36
06

Efendimizin, Yemek Yedikten Sonra Okuduğu Dua

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 00:00
07

Efendimizin, Evinden Çıkarken Okuduğu Dua

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 00:00
08

Efendimizin, Evine Döndüğü Zaman Okuduğu Dua

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 01:00
09

Efendimizin, Akşamdan Sonra Okuduğu Dua

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 02:17
10

Efendimizin, Orucunu Açarken Okuduğu Dua

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 00:37
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