×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Dua Sınavda Okunacak Dualar
Sınavda Okunacak Dualar

Sınavda Okunacak Dualar

Dua

6 Bölüm | 27:24
Sınavda okuyup içini rahatlatabileceğin dualar bu çalma listesinde... Emeklerinin karşılığını alabileceğin ve zihin açıklığı sağlayacak sınavda okunacak duaları buradan dinleyip öğrenebilirsin!
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kalem Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Kalem Suresi'nin Anlamı)

İshak Danış,İbrahim Sadri 12:47
02

İsra Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle... (İsra Suresi'nin Anlamı) İsra Suresi 80. Ayet (10 Tekrar)

Bünyamin Topçuoğlu,Mazlum Kiper 00:29
03

Taha Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle... (Taha Suresi'nin Anlamı) Taha Suresi 25, 26, 27, 28. Ayet

Osman Şahin,Kaya Akarsu 00:26
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Kadir Gecesi'nde Okunacak Dualar
Yasin Suresi'nden Sonra Okunacak Dualar
Namaz Sureleri ve Anlamları
Nazar Duaları
Kunut Duaları
Amentü Duası
Tahiyyat Duası
Sabah Namazında Okunacak Dualar
Öğle Namazında Okunacak Dualar
İkindi Namazında Okunacak Dualar
Akşam Namazında Okunacak Dualar
Yatsı Namazında Okunacak Dualar
;

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı