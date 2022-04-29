×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Kur'an-ı Kerim
Dua
Sınavda Okunacak Dualar
Sınavda Okunacak Dualar
Dua
6 Bölüm | 27:24
Sınavda okuyup içini rahatlatabileceğin dualar bu çalma listesinde... Emeklerinin karşılığını alabileceğin ve zihin açıklığı sağlayacak sınavda okunacak duaları buradan dinleyip öğrenebilirsin!
DİNLE
TAKİP ET
Bölüm
Kaynak
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Kalem Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle (Kalem Suresi'nin Anlamı)
İshak Danış,İbrahim Sadri
12:47
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
02
İsra Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle... (İsra Suresi'nin Anlamı)
İsra Suresi 80. Ayet (10 Tekrar)
Bünyamin Topçuoğlu,Mazlum Kiper
00:29
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
03
Taha Suresi'ni Arapça ve Türkçe Dinle... (Taha Suresi'nin Anlamı)
Taha Suresi 25, 26, 27, 28. Ayet
Osman Şahin,Kaya Akarsu
00:26
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
...
KAPAT
**
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git