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7/24 Dinle Kur'an-ı Kerim Dua Yasin Suresi'nden Sonra Okunacak Dualar
Yasin Suresi'nden Sonra Okunacak Dualar

Yasin Suresi'nden Sonra Okunacak Dualar

Dua

5 Bölüm | 03:46
Yasin Suresi'nden sonra okunması faziletli olan dualar bu çalma listesinde... Yasin Suresi'ni okuduktan sonra buradan sırayla diğer sureleri dinleyebilirsin!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Fatiha Suresi'ni Arapça Dinle

İshak Danış 00:52
02

İnşirah Suresi'ni Arapça Dinle

Bünyamin Topçuoğlu 00:43
03

Ayetel Kursi'yi Arapça Dinle

Osman Şahin 01:01
04

Kadir Suresi'ni Arapça Dinle

Bünyamin Topçuoğlu 00:46
05

Asr Suresi'ni Arapça Dinle

İshak Danış 00:24
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